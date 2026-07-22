Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ରାସ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝଲସିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା

'ରାସ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝଲସିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା, ପରମ୍ପରା ଓ ରାସ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ ପକ୍ଷରୁ "ରାସ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଭଞ୍ଜ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମଠାରେ ସଫଳତାର ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:24 PM IST
'ରାସ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝଲସିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
JP Nadda2 hrs ago
3
Odisha vigilance3 hrs ago
4
Migrant boat tragedy1:45 PM IST
5
Kanchalanka OTT12:30 PM IST