Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jagannath Darshan: ଆସନ୍ତାକାଲି ୪ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି...

ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଲାଗି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରାହୁରେଖାକୁ ଏହି ଦିନ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।

Reported BySanjaya Kumar MohapatraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:15 PM IST
Jagannath Darshan: ଆସନ୍ତାକାଲି ୪ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି...
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୬.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବତନ PACS ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭ
2
3
4
5