Jay Jagannath: ପୂଜା ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ ଗୋମାତା

Zee OdishaOdisha State

Jay Jagannath: ଯାହା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ତାପସ ମହାରାଜ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହିଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଓ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ପୂଜାର୍ଚନା ସମୟରେ ଗୋମାତା ଘେରି ରହିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମୁହଁରେ ଜଗି ରହିବା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:43 PM IST

Jay Jagannath: ପଥରବନ୍ଧ ତଳୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର, ପୂଜା ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ ଗୋମାତା । ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା । ଦୁଇ ଭାଇ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପଥରବନ୍ଧ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଥରବନ୍ଧ ତଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । 

ତେବେ ଏନେଇ ରାହାମାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଆଣି ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ନୂଆବଜାର ଠାରେ ରହିଥିବା ଯୋଗ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରେ ରଖିଥିଲେ । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗୋମାତା ହଠାତ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆହୋଇ ରହିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ।

କେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ କୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଦୁଇପଟୁ ବିଗ୍ରହ କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଯାହା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ତାପସ ମହାରାଜ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହିଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଓ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ପୂଜାର୍ଚନା ସମୟରେ ଗୋମାତା ଘେରି ରହିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମୁହଁରେ ଜଗି ରହିବା 

ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ପତି ମହାରାଜ । ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାପରେ ଆଶ୍ରମ ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିରହିଥିଲା। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର ଓ ବନକଲାଗି ପାଇଁ ପୂରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂରୀରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

