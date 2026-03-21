Jay Jagannath: ପୂଜା ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ ଗୋମାତା

Jay Jagannath: ଯାହା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ତାପସ ମହାରାଜ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହିଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଓ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ପୂଜାର୍ଚନା ସମୟରେ ଗୋମାତା ଘେରି ରହିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମୁହଁରେ ଜଗି ରହିବା
Trending Photos
Jay Jagannath: ପଥରବନ୍ଧ ତଳୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର, ପୂଜା ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ ଗୋମାତା । ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା । ଦୁଇ ଭାଇ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପଥରବନ୍ଧ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଥରବନ୍ଧ ତଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଏନେଇ ରାହାମାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଆଣି ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ନୂଆବଜାର ଠାରେ ରହିଥିବା ଯୋଗ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରେ ରଖିଥିଲେ । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗୋମାତା ହଠାତ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆହୋଇ ରହିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ।
କେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ କୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଦୁଇପଟୁ ବିଗ୍ରହ କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଯାହା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ତାପସ ମହାରାଜ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହିଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଓ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ପୂଜାର୍ଚନା ସମୟରେ ଗୋମାତା ଘେରି ରହିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମୁହଁରେ ଜଗି ରହିବା
ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ପତି ମହାରାଜ । ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାପରେ ଆଶ୍ରମ ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିରହିଥିଲା। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର ଓ ବନକଲାଗି ପାଇଁ ପୂରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂରୀରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Also Read: Guru-Chandrama Yuti: ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ, ଏହି ୩ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ
Also Read: Jagatsinghpur Haunted House: ଭୂତିଆ ଘର ପାଖରେ ରିଲ୍ସ କରି ଫସିଲେ...ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ଲଗର