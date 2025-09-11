Puri: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ପୋଲିସ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2918478
Zee OdishaOdisha State

Puri: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ପୋଲିସ

Jagannath Temple News: ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି।

Edited By:  Jagdish Barik|Reported By: Sanjaya Kumar Mohapatra|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:41 PM IST

Trending Photos

Jagannath Temple News
Jagannath Temple News

Jagannath Temple News: ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ନିଷେଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 

ଏହା ବ୍ୟତୀତ  ଅଣ-ସେବାୟତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଡି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥି ସହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ  ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।

ଏହା ସହିତ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବଡି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା, ଅଣସେବକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଏହି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଡି କ୍ୟାମେରା ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Jagannath Temple
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ପୋଲିସ
Top 10 news
ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ଜାତୀୟ ଭୋଭିନାମ ମାର୍ସଲ ଆର୍ଟ ଚମ୍ପିୟାନସିପରେ ୫ ପଦକ ହାସଲ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ
Sachin Tendulkar
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେବେ କି ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି? ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
Odia News
କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ନିଆଁ ଆତଙ୍କ, ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପାଇଲଟ୍
;