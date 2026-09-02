/ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ହିସାବ: ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟି

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଆୟ ଓ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ, ଜମି ବିକ୍ରି ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆୟର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଣ୍ଠି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚାଳନା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିରୁ କରାଯାଏ। ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଏ।
୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା
ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରୋକ୍ତ ୩ଟି ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୧,୮୧୧ କୋଟି ୯ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୨୮୩ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଭାବେ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧,୩୧୧ କୋଟି ୯ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୨୮୩ ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର P.L. ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି।
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ:
ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ-ସେଭିଙ୍ଗସ୍, କରଣ୍ଟ ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୦୦ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୮୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ରହିଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ହୁଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ଗଣନା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଣ୍ଡି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥର ବିବରଣୀ ସୂଚନା ଫଳକ ସହ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରର ଆୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରାଶିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରାଶି ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏହି ସୂଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।