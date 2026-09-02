Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ହିସାବ: ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ହିସାବ: ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଣ୍ଠି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚାଳନା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିରୁ କରାଯାଏ। ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଏ।

Reported BySanjaya Kumar MohapatraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:54 PM IST
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ହିସାବ: ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟି
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଶା ସାଲିଆନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇକୁ FIR ରୁଜୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
2
3
4
5