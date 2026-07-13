/Srimandira: ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୯ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର (SOP) ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଉଲାଗି ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କେବେ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗଣତି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ମେ ୨୩ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ SOPକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି।