Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Srimandira: ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୯ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

Srimandira: ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୯ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଉଲାଗି ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:53 PM IST
Srimandira: ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୯ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ
Russia Doomsday Plane1 hr ago
2
Koida Former Ranger1 hr ago
3
Ethanol Blending India2 hrs ago
4
India vs England odi3 hrs ago
5
Nand Kishore Goenka9:25 AM IST