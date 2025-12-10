Advertisement
ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ନଈରୀ ଗ୍ରାମର କାଙ୍କଣଶିଖରୀ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଳା ଚିଲିକା ବ୍ଳକ ନଈରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହି କାଙ୍କଣଶିଖରୀ ପୀଠ। ମାଦଳା ପାଂଜି ଅନୁଯାୟୀ ୧୭୩୧ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ତକି ଖାଁର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିବା ପରେ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। 

Dec 10, 2025, 04:15 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା-(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ଲୁକାଇତ ଓ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣଶିଖରୀ। ୧୭୩୧ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଠାରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରାଇବା ସହ ଏହି ଠାରେ ହିଁ ପାତାଳି କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ।

ମରାଳମାଳି ନିଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୁଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କାଙ୍କଣଶିଖରୀ କ୍ଷେତ୍ର। ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାଚୁଣୀ ଛକ ଠାରୁ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ନଈରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣଶିଖରୀ କୁଦ। ମନୋଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଲୁକାଇତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଗୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଳା ଚିଲିକା ବ୍ଳକ ନଈରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହି କାଙ୍କଣଶିଖରୀ ପୀଠ। ମାଦଳା ପାଂଜି ଅନୁଯାୟୀ ୧୭୩୧ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ତକି ଖାଁର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିବା ପରେ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। 

କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଂଗିବା ସହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୀ ଗଜପତି କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତୀକୁ ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ଆଣି କାଙ୍କଣଶିଖରୀ ଠାରେ ରଖି ପାତାଳି କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକା ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରତି ନବକଳେବରରେ ଏହି ଚକାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ବଦଳ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି କୁଦର ଚାରିପଟେ ଚିଲିକାର ଲୁଣି ପାଣି ଥିବା ବେଳେ, ଏହି କୁଦରେ ଥିବା ପାଣି କିନ୍ତୁ ମଧୁର। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପଣ୍ଡାପୂରୋହିତ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ବେହେରା ଜାତିର ଲୋକେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠ କାଙ୍କଣଖିଖରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବହାରର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗବେଷକ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗର ଏଠାରେ ଆଖି ପଡ଼ିନାହିଁ। ନାଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ନଜର ଅଛି, ନାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅସଂତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିନ୍ତା ଏହି ପୀଠକୁ। ଲୁକାଇତ ରହିଯାଉଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠର ପୁର୍ନଉଦ୍ଧାର କରାଗଲେ,ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନଇରୀ ଗ୍ରାମର ଏହି କାଙ୍କଣଶିଖରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇପାରନ୍ତା।

