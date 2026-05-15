Odisha News: ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଶାସନର ଚଢାଉ

Odisha News: ଚୋରା ମାଟି ମାଫିଆ ଙ୍କ ଉପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚଢାଉ। ଇଡ଼କୋ ଜମିରୁ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ମାଟି ଉଠାଣ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପର ମାଟି ମାଫିଆ ଙ୍କୁ ଦମନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାତି ଅଧିଆ ମାଟି ଚାଲୁଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ, ଏସପି, କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର,ତିର୍ତୋଲ ଏସ୍ଡ଼ିପିଓ ଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମାଟି ମାଫିଆ ଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିବା ପରେ ମାଟି ମାଫିଆ ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଯାହା ଫଳରେ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଅଧିନ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ପ୍ରତାପପୁର,ଜଳଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାଟି ମାଫିଆ ମାନେ ରାତି ଅଧିଆ କିଛି ଏକ୍ସାଭିଟର ମେସିନ କୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ମେସିନ ଗୁଡିକୁ ଜବତ କରିଛି l ବିଶ୍ଵସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିଵା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଇଡୋକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜମି ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ମାଟି ଉଠାଣ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ଦର ରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ହାଇୱା କୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମେସିନ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।