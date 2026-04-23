Odisha News: ପ୍ରେମିକାର ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ବନ୍ଧ ସହିପାରିଲାନି ପ୍ରେମିକ..ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଏବେ ଗିରଫ

ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ପୋଲିସ, ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ସହିତ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା।
Odisha News: ଗତକାଲି ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠିଆପଡା ନିକଟ ଏକ ମୁଗ ବିଲ କ୍ଷେତରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସେହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଡଲି ଓରଫ ସସ୍ମିତା ଦାସ, କାଠିଆପଡା ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସସ୍ମିତାଙ୍କର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିବା କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଚିନ୍ତିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ରାତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମୁଗ ବିଲ ଅମଳ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ପୋଲିସ, ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ସହିତ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ସସ୍ମିତା ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଘରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପରଦିନ, କାଠିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ କ୍ଷେତରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜାମସେଦପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପଛରେ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
