Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁନସିପାଲିଟିର ହୋଟେଲରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ, ଫିଙ୍ଗା ଗଲା ବାସିଖାଦ୍ୟ

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁନସିପାଲିଟିର ହୋଟେଲରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ, ଫିଙ୍ଗା ଗଲା ବାସିଖାଦ୍ୟ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁନସିପାଲିଟି ର ମିଳିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି।

Reported ByNarayan Behera
Published: Sep 03, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:32 AM IST
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁନସିପାଲିଟିର ହୋଟେଲରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ, ଫିଙ୍ଗା ଗଲା ବାସିଖାଦ୍ୟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ
2
3
4
5