/Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁନସିପାଲିଟିର ହୋଟେଲରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ, ଫିଙ୍ଗା ଗଲା ବାସିଖାଦ୍ୟ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁନସିପାଲିଟି ର ମିଳିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଫୁଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କ ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ହଜାର ରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା ର ଫାଇନ କାଟିବା ସହିତ ଏକାଧିକ ହୋଟେଲ ଓ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ରୁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପଲିଥିନ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଙ୍କ ସହିତ ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କ ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଓ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡିକରେ ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସୀ ମିଠା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏ-ଗୁଡିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପାରାଦୀପ କମଳା ସିନେମା ହଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗଙ୍ଗୁରାମ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ରେ । ଗଙ୍ଗୁରାମ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତନଖି କରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କୁ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ।
ଏହି ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଥା କମଳ ଭିତରେ ଲୁଚାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ମିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ,ଯଥା, ଛେନା, ଦହି, ପନିର, ଖୁଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲ । ଯାହାକୁ ସିଜ କରିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଅତି ଚତୁରତା ର ସହିତ ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଥିବା ଏକ ଘର ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଫିମ୍ପି ମରିଯାଇଥିବା ମିଠା ଓ ଖୁଆ, ଛେନା ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ରେ ପଲିଥିନ ଗଛିତ ରଖିଥିଲା । ଯାହାକୁ ସିଜ କରିବା ସହିତ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମିଠା, ଛେନା, ଖୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କୁ ସିଜ କରି ଏହାକୁ ମୁନିସିପାଲିଟିର ଅଳିଆ ଗାଡି ଦ୍ୱାରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ର ଅଧିକାରୀ।