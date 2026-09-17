Odisha News: ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସୁଶୀଲ ପଲେଇ, ମଞ୍ଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ବାରିକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏରସମା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହଂସୁଆ ନଦୀର ଶାଖା ବୁଢ଼ା ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ୪ ଜଣ ଯୁବକ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ନଦୀର ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ।
ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏରସମା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।