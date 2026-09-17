Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Odisha News: ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ।

Reported ByNarayan Behera
Published: Sep 17, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:27 AM IST
Odisha News: ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ
2
3
4
5