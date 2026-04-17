Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମେଳା । ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ।
Trending Photos
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମେଳା । ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ଓ ହଜି ଥିବା ୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଜବତ ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ମେଳା ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ମୋବାଇଲ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋବାଇଲ ମାଲିକ ମାନେ ବେଶ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।