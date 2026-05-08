Odisha News: ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବିଧାୟକ

Odisha News: ପାରାଦୀପ: ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆଜି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ର୍ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,ଗମନାଗମନ, ନିଯୁକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ୟା କୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲା ର୍ ବିକାଶ କିପରି ହୋଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ର୍ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ର୍ ଉର୍ଣ୍ଣତି କରଣ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ର୍ ବିକାଶ କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାରିପଲିଆ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ।