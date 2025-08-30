Odisha Vigilance: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଗିରଫ୍
Odisha Vigilance: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଗିରଫ୍

Odisha Vigilance: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା (OAP) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ୭.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO) ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:53 PM IST

Odisha Vigilance: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା (OAP) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ୭.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO) ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁରର ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜେନା ପିମ୍ପୁଡିଆ ଜିପିରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ୭.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଆଜି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୬/୨୦୨୫ ରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(କ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ର ଧାରା ୪୦୯ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

