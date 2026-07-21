Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର PEO ଗିରଫ

ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅସମର୍ଥତା ଜଣାଇବା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ କମାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ଅନ୍ତିମ କିସ୍ତି ଓ ବୋନସ୍ ରାଶି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:50 PM IST
Odisha Vigilance: ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର PEO ଗିରଫ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ଆଜି ହେବ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼
Bahuda Yatra 20261 hr ago
2
india us trade deal1 hr ago
3
PM Modi on Paper Leak2 hrs ago
4
sonam wangchuk news2 hrs ago
5
Odisha panchayat election3 hrs ago