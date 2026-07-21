Odisha Vigilance: ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର PEO ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଚରାସାହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO) ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା (AGY) ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଗରିବ ବିଧବା ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍ତିମ କିସ୍ତି ସହ ବୋନସ୍ ରାଶି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ PEO ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାଥ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅସମର୍ଥତା ଜଣାଇବା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ କମାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ଅନ୍ତିମ କିସ୍ତି ଓ ବୋନସ୍ ରାଶି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଧବା ହିତାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ PEO ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଦିଗରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ–୨୬/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା–୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।