ଯାଜପୁରରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ: ପୋଲିସ ଜାଲରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ

ଯାଜପୁର: ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଘୋଟାଲାର ପରିମାଣ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ମାକେଇପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦେବାଶିଷ ରାଉତ।
କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ଏହି କଳା କାରନାମା?
ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସପି (SP) ଯଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେବାଶିଷ କୌଣସି ବୈଧ ରୋଜଗାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରିପ୍ଟୋ-ମାଇନିଂ (Crypto-mining) ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋ-ଜ୍ୟାକିଂ (Crypto-jacking) ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ।
ଠକେଇର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ:
ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଗାଁର ସରଳ ଓ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ।
ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ: ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବେଆଇନ ଟଙ୍କାର କାରବାର ବା 'ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ' କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପୋଲିସ ବା ଆୟକର ବିଭାଗ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନରହେ।
ଟିକସ ଫାଙ୍କି: କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆୟକର (Income Tax) ଦେଉନଥିଲେ।
ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଠକେଇର ପରିମାଣ
ପୋଲିସ ଏବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଠକେଇର ଚେର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା କେଉଁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି।
ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ଏହି ସଫଳତା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।