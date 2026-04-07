ଯାଜପୁରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବବି

ବବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।
ଯାଜପୁର: କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି। ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏକ ନୀତିହୀନ ସରକାରରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବିଜେପିର କୁଶାସନର ପରିଣାମ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ, ବିଜେପି ସରକାର ସମ୍ବେଦନହୀନ ଓ ଜନତା ଆତଙ୍କିତ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିସାରିଛି। ଏକ ମୁରବିହୀନ ସରକାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ କେତେ ଭୟଭୀତ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ନଚେତ୍ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରସୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଗୁଳିମାଡର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ଘର କୁଆଁସରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିମାଡ ପରେ ଫେରାର ଅଛି । ତେବେ ଗୁଳିମାଡ ପରେ ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଲୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
