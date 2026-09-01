Flood Alert: ପୁଣି ବନ୍ୟା ଭୟ! ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ଜଳକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା

Flood Update: ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୨ଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ସତର୍କ ସୂଚନା ଟପିଛି । ରାଜଘାଟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ୯.୪୫ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ୯.୫୦ ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡ଼ିହ ବ୍ୟାରେଜ ୯ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ସେହିପରି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛି ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ । ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬.୫୦ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ୨ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଉ ୪ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Also Read- CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଓ PNG ଦର!