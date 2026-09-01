Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood Alert: ପୁଣି ବନ୍ୟା ଭୟ! ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ଜଳକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା

Flood Alert: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ସତର୍କ ସୂଚନା ଟପିଛି । ସେହିପରି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛି ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:57 AM IST
Flood Alert: ପୁଣି ବନ୍ୟା ଭୟ! ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ଜଳକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା
Image Credit: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୪ ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cylinder Prices Hike: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର !
2
3
4
5