Add Zee Business As A Preferred Source
App

୮ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଏଏସଆଇ

ଏକ ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନସ୍ପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:15 PM IST
୮ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଏଏସଆଇ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍
Top 10 News Headlines5 min ago
2
Air force plane crash37 min ago
3
Sital sasthi2 hrs ago
4
RRB ALP Recruitment 20266:00 AM IST
5
IPS officers5:37 AM IST