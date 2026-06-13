୮ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଏଏସଆଇ

ଅନୁଗୁଳ: ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଥାନାର ଏଏସଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତା ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଆପୋଷ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଏସଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ASI ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ କମାଇଥିଲେ। ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଲେ। ଏହି ଆଧାରରେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଜରପଡ଼ା ପିଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗରୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ, ASIଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
ASI ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କ ନିକଟରୁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଫାଶ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ, ASIଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ୧୨.୦୬.୨୬ ୭ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ, ASI, ଜରପଡ଼ା ପିଏସ୍ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।