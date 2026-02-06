ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଲେ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣା

ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲାଙ୍ଗିର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ । ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଶା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମହଙ୍ଗା ପଡିଥିଲା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ଘଟଣାରେ ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଝିଲ୍ଲୀ ମଲ୍ଲିକ୍ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ନିଶା ନିଜର ରୋକଠୋକ କଥା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଶାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଅନେକ ଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚେୟାର ମାଡ ଏବଂ ମଞ୍ଚକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ନିଶା । ନିକଟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ ।
