ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଲେ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣା

Zee OdishaOdisha Stateହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଲେ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣା

ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:22 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲାଙ୍ଗିର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ । ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଶା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମହଙ୍ଗା ପଡିଥିଲା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ଘଟଣାରେ ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଝିଲ୍ଲୀ ମଲ୍ଲିକ୍ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ନିଶା ନିଜର ରୋକଠୋକ କଥା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଶାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଅନେକ ଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚେୟାର ମାଡ ଏବଂ ମଞ୍ଚକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ନିଶା । ନିକଟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ ।

