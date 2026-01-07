Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3066794
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍

Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍

Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଘଟଣା । ଏ-ହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ତିସ୍ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:35 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍

Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଘଟଣା । ଏ-ହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ତିସ୍ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ କୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତିନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର କମିଶନର ରାଜେଶ ଲେଖାନୀ।ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି।ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମଳ, ଡାକ୍ତରୀ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

fallback

ALSO READ: Odisha Weather Update:ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ...

Add Zee News as a Preferred Source

୭୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି:

ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ୫୬୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣ୍ଡିସର କିଛି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍
US visa rules for Indian students
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧମକ ଦେଲା ଆମେରିକା?
breaking news
BJP-Congress: କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଜବ ମେଣ୍ଟ, ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ କୋଳାକୋଳି...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାବି
journalist Sheela Pattnaik Death Update
journalist Sheela Pattnaik Death Update:OHRCରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ