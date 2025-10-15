Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2962556
Zee OdishaOdisha State

Nuapada by-Election: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ଜୟ ହେଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି। ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଦିବଂଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି  । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

Nuapada by-Election: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ଜୟ ହେଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ

Nuapada by-Election: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି। ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଦିବଂଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି  । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଜୟ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୀତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏବେ ଉକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । 

ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା  ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେନେଇ ଏବେ ବି ବିଚାରବିମର୍ଶ ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଡକରା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଳୋଚନା ଚାଲିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେଠାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ଏବେ ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ନିଜର ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିତିବାକୁ ଅଙ୍କ କଷୁଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘାସିରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଭାବେ ଦେଖୁଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bus fire
Bus Fire: ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ; ବସ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୨୦ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
Bihar Election 2025
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ଦାବି
IPS Y Puran Kumarm
IPS Y Puran Kumar: ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ଆଜି ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପତ୍ନୀ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Maharastra News
ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୬୦ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ନକ୍ସଲ ନେତା