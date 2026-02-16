JEE Main 2026 Result: ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ଭବେଶ ସମେତ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଏହି ୧୨ ଜଣ

JEE Main 2026 Result: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 'ଜେଇଇ ମେନ୍' (JEE Main 2026) ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 'ଜେଇଇ ମେନ୍' (JEE Main 2026) ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟର ଭବେଶ ପାତ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୧୦୦ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଭବେଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରେଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭବେଶ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୧୩,୫୫,୨୯୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୩,୦୪,୬୫୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ୧୩ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଏଥର ଟପ୍-ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ୧୦୦ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ଭବେଶ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ର ହେଲେ:
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ' (JEE Advanced) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇଆଇଟି (IIT) ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ। NTA ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।