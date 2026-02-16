Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3111893
Zee OdishaOdisha StateJEE Main 2026 Result: ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ଭବେଶ ସମେତ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଏହି ୧୨ ଜଣ

JEE Main 2026 Result: ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ଭବେଶ ସମେତ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଏହି ୧୨ ଜଣ

JEE Main 2026 Result: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 'ଜେଇଇ ମେନ୍' (JEE Main 2026) ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:51 PM IST

Trending Photos

JEE Main 2026 Result
JEE Main 2026 Result

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 'ଜେଇଇ ମେନ୍' (JEE Main 2026) ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟର ଭବେଶ ପାତ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୧୦୦ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଭବେଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।

ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରେଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭବେଶ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୧୩,୫୫,୨୯୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୩,୦୪,୬୫୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ୧୩ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଏଥର ଟପ୍-ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ୧୦୦ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ଭବେଶ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ର ହେଲେ:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ଭବେଶ ପାତ୍ର (ଓଡ଼ିଶା)
  •   ଶ୍ରେୟସ ମିଶ୍ର (ଦିଲ୍ଲୀ)
  •   ନରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଗାରି ମହିତ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)
  •   ଶୁଭମ କୁମାର (ବିହାର)
  •   କବୀର ଛିଲାର ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ କର (ରାଜସ୍ଥାନ)
  •   ଅରବ ଗୌତମ (ରାଜସ୍ଥାନ)
  •   ଭିଭାନ ଶରଦ ମାହେଶ୍ୱରୀ (ତେଲେଙ୍ଗାନା)
  • ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ' (JEE Advanced) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇଆଇଟି (IIT) ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ। NTA ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

JEE Main 2026
JEE Main 2026 Result: ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ଭବେଶ ସମେତ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଏହି ୧୨ ଜଣ
Odia News
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଓ ସୌର-ଚାଳିତ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ, ଉପକୃତ ହେବେ ୩ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ
colon cancer symptoms
Colon Cancer Symptoms: ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କ୍ୟାନସର ପୂର୍ବରୁ ପେଟରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ
crime news
ଅପରେସନ ‘ସାଇବର କବଚ’ରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Odisha assembly
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା