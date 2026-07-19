Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ratna Bhandar: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସମ୍ପନ୍ନ, ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମିଳିଲା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ

Ratna Bhandar: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସମ୍ପନ୍ନ, ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମିଳିଲା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ

ଗଣତି-ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁଣିଥରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିଶେଷଭାବେ ତିନି ବାଡ଼ର ରତ୍ନଖଚିତ ଚିତା, ଶୁଆ ଥଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ରୁପା ରସିକ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:12 PM IST
Ratna Bhandar: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସମ୍ପନ୍ନ, ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମିଳିଲା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ! ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବେଦନ
Sonam Wangchuk1 hr ago
2
FIFA 20262 hrs ago
3
Jammu Kashmir Flash Flood2 hrs ago
4
PV Sindhu3 hrs ago
5
imd rain alert3 hrs ago