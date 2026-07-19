/Ratna Bhandar: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସମ୍ପନ୍ନ, ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମିଳିଲା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୯ଟି ପବିତ୍ର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଓଲାଗି କରାଯାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣତି ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ଗଣତି-ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁଣିଥରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିଶେଷଭାବେ ତିନି ବାଡ଼ର ରତ୍ନଖଚିତ ଚିତା, ଶୁଆ ଥଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ରୁପା ରସିକ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା।
କେବଳ ଗଣତିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ମାପିବା ସହ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଆଧୁନିକ 3D ମ୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିର ଗଣତି-ମଣତିର ତଥ୍ୟ ୧୯୭୮ ମସିହାର ଅଧିକୃତ ତାଲିକା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଇଛି। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ 'ଝୋବା' ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଆଜି ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଝୋବା ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗଣତି-ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟବାହୀ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।