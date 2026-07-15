Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଂଝାରପୁର ଘଣ୍ଟିଆଳିରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ, ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର

ଚନ୍ଦନଙ୍କର 'ମା' ତାରିଣୀ ସୁନା ଦୋକାନ' ନାମକ ନିଜର ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି । ଚନ୍ଦନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରିବା ପରେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଘଣ୍ଟିଆଳି ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:13 AM IST
ବିଂଝାରପୁର ଘଣ୍ଟିଆଳିରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ, ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଚାରିକାନ୍ଧ' ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ଦର୍ଶକ, ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ
Odia film CharikandhaJul 14
2
Top 10 newsJul 14
3
Iran Secret Nuclear BaseJul 14
4
Odisha cabinet meetingJul 14
5
SCERT Former Director ArrestedJul 14