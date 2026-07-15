ବିଂଝାରପୁର ଘଣ୍ଟିଆଳିରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ, ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର

ଯାଜପୁର: ଫାଙ୍କା ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ୨ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା, ୪ କେଜି ରୁପା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଇନ୍ଦା ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଆଳି ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଚନ୍ଦନଙ୍କର 'ମା' ତାରିଣୀ ସୁନା ଦୋକାନ' ନାମକ ନିଜର ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି । ଚନ୍ଦନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରିବା ପରେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଘଣ୍ଟିଆଳି ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଂଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ମଇନ୍ଦା ଛକରୁ ଏଟିଏମ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ବିଂଝାରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।