Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3030200
Zee OdishaOdisha State

Crime News: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବନ ଅଧିକାରୀ

ଝାରସୁଗୁଡା ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବନ ଅଧିକାରୀ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:17 PM IST

Trending Photos

Crime News: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବନ ଅଧିକାରୀ

ଝାରସୁଗୁଡା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବନ୍ଧବାହାଲ ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିରୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ କାଟି ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ୦୪.୧୨.୨୦୨୫ ରେ ପି.ସି. (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

Also Read- ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୮ ଦିନ ପୁରିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ଅର୍ପିତା !

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- EPFO minimum pension: ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ୭,୫୦୦ ପେନସନ ? ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
Crime News: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବନ ଅଧିକାରୀ
widow pension
ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୨ ହଜାର
repo rate cut
Repo Rate Cut: ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କଲା RBI,କମିବ EMI ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...
Indigo Flight cancellation Chaos
ଡିସିସିଏର ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇପାରେ ବିମାନ ସେବା
IndiGo Flights Cancellations
IndiGo Flights Cancellations: ଆଜି ଏହିସବୁ ସହରକୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ତିଗୋ ଉଡାଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକ