Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ

Odisha News: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଅମରେଶ ରାଉତକୁ ୫ ବର୍ଷ ସଜା ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ ରାକେଶଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ରହେ ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:00 PM IST
Odisha News: ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର
Odia News1 hr ago
2
CHSE1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Canada vs South Africa3 hrs ago