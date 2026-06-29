Odisha News: ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ

Odisha News: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଅମରେଶ ରାଉତକୁ ୫ ବର୍ଷ ସଜା ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ ରାକେଶଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ରହେ ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚକିତ କରିଥିବା ଝରାଫୁଲା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛି ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମୁଖ୍ୟ । ରାକେଶ ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ଲମ୍ବା ବିଚାର ପରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି।
ରମା ଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲା ନାୟକଙ୍କୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅମରେଶଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଜପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ କୁଆଖିଆ ଥାନା ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଘଟଣାର କ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରି ମାମଲା କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ରାୟ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।