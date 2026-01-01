Vigilance Raid: ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ

ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆୟର ଉତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ୧୩୯% ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ।
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବଞ୍ଚୋ ଜିପି ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆୟଠାରୁ ୧୩୯% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହଲା ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ୬ଟି ପ୍ଲଟ୍, ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୩୩.୦୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜମା, ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହିସାବ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୦, ତାରିଖ ୩୧.୧୨.୨୦୨୫, ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(ବି) / ୧୨ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର ତଲାସୀ ସମୟରେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ବିରଞ୍ଚିପୁର, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୪୦୮/୨୩୯୦/୬୩୮୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ୩୩୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା। କେଉଁଝରର ହାଟାଡିହିର ବସନ୍ତିଆ ବଜାରର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ ଅବସ୍ଥିତ ୫,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନବନିର୍ମିତ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। କେଉଁଝରର ହାଟଡିହିର ବସନ୍ତିଆ ବଜାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେଲ୍ସର ଦୁଇଟି ଭଡାଟିଆ ଗୋଦାମ, ଯେଉଁଠାରେ ୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ, "ସରସ୍ୱତୀ ସେଲ୍ସ,"। ଛଅଟି ଜମି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଚାଣ୍ଡିଆ, ବିରଞ୍ଚିପୁର, ହାଟାଡିହିରେ ଏବଂ ତିନୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜା, ବସନ୍ତିଆ ବଜାର, ହାଟାଡିହି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର।୩୩.୦୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବୀମା ଜମା। ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ (ମାରୁତି ଏର୍ଟିଗା) ଏବଂ ୨ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା।
ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ୧୩୯% ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
