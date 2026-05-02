Odisha News: କଙ୍କାଳ କଲା ଲକ୍ଷପତି, ଜିତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3201549
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବ୍ଳକ ଡିଆନାଳୀଗାଁର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ନପାରି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ପରେ ଏବେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟିଛି ସହାୟତାର ସୁଅ। 

Written By  Abhaya mohanty|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: May 02, 2026, 01:13 PM IST

Trending Photos

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବ୍ଳକ ଡିଆନାଳୀଗାଁର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ନପାରି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ପରେ ଏବେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟିଛି ସହାୟତାର ସୁଅ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜେ ଆସି ଭଉଣୀର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୧୯ ହଜାର ୪ ଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରେଡକ୍ରସରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ପାଟଣା ବିଧାୟକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖିଦମତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 

ଘଟଣାଟି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଦୀଲିସ୍ଥିତ ଫିଜିକ୍ସି ୱାଲା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଘୋଷଣ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଭୁବରେଶ୍ଵରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜୀତୁ ମୁଣ୍ଡା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପାଟଣା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାକୁ ନେଇ ତାର ସେଠାରେ ନୁତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିତୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଲ୍ଲୀପଶି ଅଞ୍ଚଳର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜିତୁ ସିଧା ସଳଖ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯାହାପରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପୁଜିଥିଲା ଏକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଏହା ପରେ ମାମଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ଜିତୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Abhaya mohanty

