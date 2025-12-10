Odisha News: ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ, ଠକ ନେଇଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସବୁକ୍ ସହ ଏଟିଏମ୍...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଇବର୍ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ୍ କରିଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମତାରା ଲିଙ୍କ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଧାନୱାଦ ର ଏମଡ଼ି. ସଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଓ ପଣ୍ଡାପଡାର ସାଇବର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସୁମନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫର୍ଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଉଥିଲେ ।
Trending Photos
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଇବର୍ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ୍ କରିଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମତାରା ଲିଙ୍କ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଧାନୱାଦ ର ଏମଡ଼ି. ସଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଓ ପଣ୍ଡାପଡାର ସାଇବର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସୁମନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫର୍ଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଉଥିଲେ । ସାଇବର୍ ଠକେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜମତାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମଡ଼ି. ସଲାଉଦ୍ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିମ୍ କାର୍ଡ, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, କେୱାସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଉଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ ଏଯାଏ ୩୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫର୍ଜି ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଇବର୍ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ୧ହଜାରରୁ ୫ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି,ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ କେୱାଇସି କାଗଜପତ୍ର ସାଇବର୍ ଠକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ । ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏମାନେ ନାବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁ ନ ଥିଲେ । ଏମାନେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଧରି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସାଇବର୍ ଠକ ୮ ଲକ୍ଷ ୭ହଜାର ୫୦୭ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଏକାଉଣ୍ଟ ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ଏମଡ଼ି.ସଲାଉଦ୍ଦିନ ଏଭଳି ଏକ ସାଇବର୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ ରେ ଅଛି । ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏମ.ଡ଼ି.ସଲାଉଦ୍ଦିନକୁ ରିମାଣ୍ତରେ ଆଣି ଏସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଉଚୁରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।