Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2992373
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ

Odisha News: ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରେ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ସାମ୍ବାଦିକ ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:47 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ

Odisha News: ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରେ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ସାମ୍ବାଦିକ ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଆଘାତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ବାଲିତୁଠ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। 

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିତୁଠ ଅଞ୍ଚଳ ର ବଡବୁଦା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚୋରାମଦ ଓ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିବା ଗୁରିଆ ବେହେରା ଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶୀଲ ବେହେରା ଓରଫ (ବୁଦା) ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରେ ବାଲିତୁଠ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିନିଧି ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରମାକାନ୍ତ ଏରସମା ରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବାଲିତୁଠ କୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗ-ପୁର୍ ସ୍ଥିତ ପୋସ୍କୋ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକଲ କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକାଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 

ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ବାୟୁ ଦୁବୃର୍ତ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ରମାକାନ୍ତ କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଥମେ କୁଜଙ୍ଗ ଓ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରା ଯାଇଛି। ହେଲେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ଓ ନଭେମ୍ବର ୪ତାରିଖରେ ରମାକାନ୍ତ ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ରେ ଅଭିଯୋଗ କରା ଯାଇଥିଲ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ପୁନର୍ବାର ରମାକାନ୍ତ ଙ୍କ ଉପରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

vande maataram
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବର ପ୍ରତ
Odisha news
Odisha News: ୩୨ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଚାଷୀ
Entertainment News
Entertainment News:ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ କ୍ୟାଟ୍,ଘରକୁ ଆସିଲା କୁନି ଅତିଥି; ବାପା ହେଲେ ଭିକି କୌଶଲ
Odisha news
Odisha News: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍! ସତ
puri news
Puri News:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଜବତ