Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ravenshaw Ragging Case: ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫେରାଦ

Ravenshaw Ragging Case: ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫେରାଦ

ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍‌କୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରେଭେନ୍ସାର ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ୩ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର କିଛି ଛାତ୍ର ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 29, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 03:59 PM IST
Ravenshaw Ragging Case: ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫେରାଦ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅମାନିଆ ସାବଧାନ... ଗାଡି ଚାଲାଣ ନଭରିଲେ କଟିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ !
2
3
4
5