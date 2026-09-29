କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରାଗିଂକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜଣେ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ସିନିୟର ଛାତ୍ର ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ରେଭେନ୍ସାର ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରେଭେନ୍ସାର ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ୩ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର କିଛି ଛାତ୍ର ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମାମଲାଟି ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା, ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।