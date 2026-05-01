Kalabaisakhi Damage: ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖି, ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜୁଳି...ଉପୁଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ

Kalabaisakhi Damage: ସତୀଚୌରା ମଶାଣି ଚୌକ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋକାନ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନିର୍ମାଣକୁ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 01, 2026, 01:40 PM IST

Kalabaisakhi Damage: ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ 'କାଳବୈଶାଖୀ' ଝଡ଼, ପ୍ରବଳ ପବନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।  ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ସୋମନାଥ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରପାତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରେ କଟକର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ବିଶାଳ ଲୁହା ହୋର୍ଡିଂ ଢାଞ୍ଚା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ହୋର୍ଡିଂ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସତୀଚୌରା ମଶାଣି ଚୌକ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋକାନ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନିର୍ମାଣକୁ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ଏକ ଦୋକାନ ଘର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଅସରଙ୍ଗ ଏବଂ କାକଟପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମାଡ଼ କାରଣରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଏକ ଘର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବର ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା।

ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,  ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଲୁଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

Also Read: Gajlakshmi Rajyog Benefits: ୧୪ ମେରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଖୋଲିବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

Also Read: Navpancham Drishti: ମଙ୍ଗଳ-ଯମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ

Kalabaisakhi Damage
Kalabaisakhi Damage: ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖି, ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜୁଳି...ଉପୁଡ଼ି
Odisha news
Odisha News: ଜରି ପାଲରେ ତିଆରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ
USA Iran Conflict
Middle East War: "ମୋ ଠାରୁ ଦୟା ଆଶା କରନାହିଁ; ମୁଁ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି"
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
OAS reshuffle
OAS Reshuffle: OAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ, ବଦଳିଲେ ୨୯ ଅଧିକାରୀ