ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ୧୦ ଲକ୍ଷର ଠକେଇ: କଳାହାଣ୍ଡିରେ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଲମ୍ବିତ

ଭବାନୀପାଟଣା: ସରକାରୀ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣକ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାଗ।
କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଠକେଇ?
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, କଳାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଡ଼େଲବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଭୋଳାନାଥ ତେଜୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇଆରବି (IRB) କନଷ୍ଟେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଖଟାଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରେ (Horticulture Department) ଚାକିରି କରାଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୋଳାନାଥ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ସଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୪୫ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର, ଫେରାଇଲେନି ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ବଦଳି ଆମପାଣି ଥାନାକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଳାନାଥ ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନକରି ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଳାନାଥ ଆମପାଣି ଓ କଳାମପୁର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା।
ଏସପିଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭୋଳାନାଥ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମାତ୍ର ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରି ନଥିଲେ।
ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି କନଷ୍ଟେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାଗଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାଁରେ ଏଭଳି ଠକେଇ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ।