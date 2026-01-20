Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ ଘୁମୁରାରେ ସାମିଲ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:31 AM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ-ଘୁମୁରା ୨୦୨୬ ର ୨୮ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଶୋଧନାଗାରର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ବେଦାନ୍ତ। କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଶିଳ୍ପ ଉତ୍କର୍ଷତା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 'ସଖୀ' ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ 'ଆଦିକଳା' କମ୍ପାନୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା।ପ୍ରକଳ୍ପ ସଖୀ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୪୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ସହିତ, ପାରମ୍ପରିକ ଢୋକ୍ରା ଏବଂ ସଉରା କଳାରେ ଦକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦିକଳା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲା । ନିରନ୍ତର ତାଲିମ, ଡିଜାଇନ୍ ସହାୟତା ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସହିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏକ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । 

ଏଥି ସହିତ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଠ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପରଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଯାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।  କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ ଶ୍ରୀ ଅନୁପ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ପାୱାର, ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନୃପରାଜ ଏସ୍. ସାହୁ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜିନେସ୍‍ ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଏକ ମଞ୍ଚ ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆବେଗକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଶିଳ୍ପପ୍ରଗତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାବେଶୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।“

