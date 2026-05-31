Storm in Sambalpur: ସମ୍ବଲପୁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାଘାତ

Zee OdishaOdisha StateStorm in Sambalpur: ସମ୍ବଲପୁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାଘାତ

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: May 31, 2026, 04:08 PM IST

Storm in Sambalpur: ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସହ ବର୍ଷା ପବନ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶନିବାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ସହ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ରଚିଛି ଏକ ନୁଆଁ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବା ସହ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଭୂଇଁରୁ ଓପାଡି ହୋଇଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଖୁଣ୍ଟ ପଡିଯିବାରୁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 

ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଆଠ ଟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସହର ଜିଏମ୍‌ ୟୁନିଭରସିଟି ସମ୍ମୁଖ ଫାଟକ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବିଜୁଳି ଓ କେବଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗାଡ଼ିମଟର ଜାମ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ ଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ ଯାଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ। 

ଅନ୍ୟପଟେ ବୃକସ ହିଲ୍‌ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଦିପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଗୋଲବଜାରର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଧନୁପାଲି ଛକ, ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଇଁଠାପାଲି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଛକ, ବିନାଖଣ୍ଡି, ହୀରାକୁଦ କଲୋନି, ଏଲ୍‌ଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପାର୍ଶ୍ବ, ବଡ଼ବଜାର, ଶଙ୍କର ମଠ, ଭବାନୀ ଫିଲଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ସହର ରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସହରର ବୁଢ଼ାରଜା, ପ୍ରଧାନପଡ଼ା, ରେଳଷ୍ଟେସନ, ଫାଟକ, ଗୋପାଳମାଲ, ବିନାଖଣ୍ଡି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରିଯାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ନାଳ ସଫେଇ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରି ନଥିବା ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

