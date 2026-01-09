Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା ଆରମ୍ଭ

Odisha News: ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ସହର ସ୍ଥିତ କାଳୀ ପଡିଆ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା । ଏ-ହା ଜାନୁଆରୀ ୮ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Trending Photos
Odisha News: ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ସହର ସ୍ଥିତ କାଳୀ ପଡିଆ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା । ଏ-ହା ଜାନୁଆରୀ ୮ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ମେଳାରେ ପାଟଣା ଓ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫିତା କାଟି ମା ତାରିଣୀ ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜୂଳନ କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
ALSO READ: Cricketer Died: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର, ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୈଦ୍ୟ ତଥା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳାରେ ୨୦ ଟି ଜିଲ୍ଲା ରୁ ୬୦ ଜଣ ବୈଦ୍ୟ , ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଲେଟ ମିଶନ ,ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ ବିଭାଗ , ଓଡିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୭୫ ଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯାଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ତଥା ଜଡ଼ିବୁଟି ବିକ୍ରିବଟା କରାଯିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଔଷଧ ବିତରଣ ର କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଏହାଛଡା ୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ବୈଦ୍ୟ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ସମ୍ମିଳନୀ ,ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାତନ ରୋଗ ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମାଗଣା ସାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ବାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ । ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାଗଣା ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏପରି ମେଳା ରୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଏହା ଏକ ଉତମ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି | ସେପଟେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଡି ଦେଖି ରୋଗ ନିରୁପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼କ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ କହିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦ କୁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଉ ଥିବା କହିବା ସହ ଏପରି ମେଳା ଲୋକ ଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଡିଏଫଓ ମଧ୍ୟ ଏହି ହରବାଲ ମେଳାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ସହରବାସୀ ଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।