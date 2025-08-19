Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଦ୍ରବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ନୀତି ଓ ଧେନୁକ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଳୀୟଦଳନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ଫଣା ଥାଇ କାଳୀୟନାଗ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଙ୍ଗିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । କାଳୀୟ ନାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଆବୃତ କରିଥିବ। କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ଭୟାବହ କାଳୀୟ ସର୍ପକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଳି ଦମନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଅବସରରେ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ। ସେପଟେ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଭୋଜି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବନଭୋଜି ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଗାଈ ବାଛୁରି ସହ ବନଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିବାରୁ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ନିଆରା ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲହୁଣି ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାଭୂଷଣରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣର କିରୀଟି, ଶ୍ରୀପୟର, କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଡଳ, କିଆ, ସେବତୀ ମାଳି, ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ଅଳକା, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଦି ଲାଗି ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମନୋରମ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପୁଳ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବନଭୋଜି ବେଶ ସହ କୋଳିବିକା, ବକାସୁର ଓ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶରେ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା।