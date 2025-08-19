Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2887707
Zee OdishaOdisha State

Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ

Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଦ୍ରବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ନୀତି ଓ ଧେନୁକ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଳୀୟଦଳନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ଫଣା ଥାଇ କାଳୀୟନାଗ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଙ୍ଗିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । କାଳୀୟ ନାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଆବୃତ କରିଥିବ। କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ଭୟାବହ କାଳୀୟ ସର୍ପକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଳି ଦମନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:22 PM IST

Trending Photos

Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ

Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଦ୍ରବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ନୀତି ଓ ଧେନୁକ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଳୀୟଦଳନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ଫଣା ଥାଇ କାଳୀୟନାଗ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଙ୍ଗିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । କାଳୀୟ ନାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଆବୃତ କରିଥିବ। କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ଭୟାବହ କାଳୀୟ ସର୍ପକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଳି ଦମନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 

ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ନୂଆ ତୈଳ ଦର ଜାରି,ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍?

ALSO READ: Gold Rate Today: ପୁଣି ସୁନା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍...

ଏହି ଅବସରରେ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ। ସେପଟେ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍‌ଭୋଜି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବନଭୋଜି ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଗାଈ ବାଛୁରି ସହ ବନଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିବାରୁ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ନିଆରା ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲହୁଣି ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାଭୂଷଣରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣର କିରୀଟି, ଶ୍ରୀପୟର, କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଡଳ, କିଆ, ସେବତୀ ମାଳି, ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ଅଳକା, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଦି ଲାଗି ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମନୋରମ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପୁଳ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବନଭୋଜି ବେଶ ସହ କୋଳିବିକା, ବକାସୁର ଓ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶରେ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା।

 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Who is Sudarshan Reddy
କିଏ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ? ଯାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
China-India Relation
ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢାଇଲା ଚୀନ, ୩ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଦେଖାଇଲା ସମାଧାନର ବାଟ
Odisha news
Odisha News:ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର,ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସାମଦ୍ ର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳ
Naveen Pattnaik
Naveen Pattnaik: କିଏ ହେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୁଣିଥରେ ହେବ କି ବିଦ୍ରୋହ?
Trump-Zelenskyy Meeting
Trump-Zelenskyy Meeting: ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବୈଠକ, ବନ୍ଦ ହେବ କି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ
;