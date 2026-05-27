Odisha News: ନରସିଂହପାଟଣାରେ କାଳୁ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା,୭ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Odisha News: ପୁରୀ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ନରସିଂହପାଟଣାରେ ଲିପୁ ଓରଫ କାଳୁ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ୭ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ରେ ଅଣାଯିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ,ଲୁହା ରଡ଼ ,୩ ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ,୬ ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି।ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅମିୟ ମାଣିଆ, ମଣ୍ଟୁ ଦାସ ,ଦିବାକର ଦାସ ,ଶାନ୍ତନୁ ଭୋଇ ,ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ ,ରାକେଶ ବେହେରା ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ନରସିଂହ ବଲ୍ଲଭ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା।
ଏଥି ସହ ଲିପୁ ଓରଫ କାଳୁ ଜେନା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦ ଓ କଥା କଟା କଟି ହୋଇଥିଲା ।ଘଟଣା ଦିନ ମୃତ ଲିପୁ ବସିଥିବାବେଳେ ସେହି ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ । ଲିପୁ ୨୪ ତାରିଖ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରୁଥିବାବେଳେ ୧୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲିପୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।ଖବର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ,ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ସହ ଏସଡିପିଓ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୭ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି।ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ,ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।ଉଭୟ ଗାଁରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।