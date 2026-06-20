Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣା ସାରିଦେଲା ସବୁକିଛି!ମହିଳା NGOକର୍ମୀଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି...

Odisha News: ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ରହିଲାନି ମଣିଷପଣିଆ... ପାଲଟିଗଲା ରାକ୍ଷସ! ବୁଝିଲାନି କି ଜାଣିଲାନି ଆଉ କ୍ଷଣିକରେ ସାରିଦେଲା ସବୁ କିଛି। ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣାରୁ ଘଟିଗଲା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଇନ୍ତାଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 20, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:59 AM IST
Odisha News: ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣା ସାରିଦେଲା ସବୁକିଛି!ମହିଳା NGOକର୍ମୀଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣା ସାରିଦେଲା ସବୁକିଛି!ମହିଳା NGOକର୍ମୀଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି...
Odisha news1 min ago
2
Odisha Panipaga Report52 min ago
3
organ donor1 hr ago
4
petrol diesel price today2 hrs ago
5
top 10 news today2 hrs ago