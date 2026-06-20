Odisha News: ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣା ସାରିଦେଲା ସବୁକିଛି!ମହିଳା NGOକର୍ମୀଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି...

Odisha News: ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ରହିଲାନି ମଣିଷପଣିଆ... ପାଲଟିଗଲା ରାକ୍ଷସ! ବୁଝିଲାନି କି ଜାଣିଲାନି ଆଉ କ୍ଷଣିକରେ ସାରିଦେଲା ସବୁ କିଛି। ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣାରୁ ଘଟିଗଲା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଇନ୍ତାଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ...
ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା:
ସେଦିନ କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ସ୍କୁଟିରେ କାଳାହାଣ୍ତି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବାଟ ନ ଜାଣିପାରିବାରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ର ନେଇଥିଲେ ସାହାରା। ହେଲେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଆଉ ଉଭୟ ବାଟବଣା ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାର ଇନ୍ତାଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଯେଉଁଠି କି ଚାଲିଥିଲା ରଜ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ।
ଆଉ ସ୍ନେହରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ପିଲାଚୋର ଭାବିନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଏନଜିଓ କର୍ମୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଏପରିକି ମହିଳା ଏନଜିଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଓଟାରି ମାରି ପକାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ ସେହି ଭିଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ ପାରିନଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ।
ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯେତେ ହାତ ଯୋଡି ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଭିଡ ଭିତରେ ଇଜ୍ଜତ୍ ନେବାକୁ ବି ପଛାଇ ନଥିଲେ ସେଠିକାର ଲୋକେ। ଏପରିକି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା ସହ ନିବସ୍ତ୍ର କରି ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେହି ମଣିଷ ରୂପି ରାକ୍ଷାସ। ତେବେ,ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ୍। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଏବେ ସୁଧା ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଲ୍ୟାଣସିଂପୁର ପୋଲିସ୍। ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।