Kandhamal Elephant Death: ବାଲିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ନିଲମ୍ବିତ, ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ୍

Dead elephant disappearance case: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡରୁ ମୃତ ହାତୀ ଗାଏବ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡ୍ରାଇଭର ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ କୁମାର ବିଶିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଋଷିକେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫେରାର ଥିବା ରେଞ୍ଜର ବିନୟ ବିଶି, ଡ୍ରାଇଭର ଋଷିକେଶ ଏବଂ ଜେସିବି ମାଲିକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଲଘର ରେଞ୍ଜରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଓ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଦଫାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଥିଲା ହାତୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତେସିର ଗାଁରୁ ହାତୀର କିଛି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅଂଶ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି।
"କେହି ବି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ": ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅପରାଧକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।"
ଏବେ ବି ରେଞ୍ଜର ବିନୟ କୁମାର ବିଶି ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।