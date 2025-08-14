Kandhamal SI Arrested: ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ କନ୍ଧମାଳର ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଗିରଫ

Police SI Arrested: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୂର୍ବତନ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୋଜିତ ସ୍ମୃତିସାଗର ସାମଲ (୪୫) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି
ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ମେ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଥିଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମଲଙ୍କୁ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ାରୁ କୋଟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ମାମଲା ନମ୍ବର ୧୮୬/୨୫ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ସାମଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଙ୍କଜ ବେହେରା କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସେ ଘଟଣା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ପୋଲିସ ମାମଲା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।