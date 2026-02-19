Advertisement
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ

Kantabanji Jailor Suspension: କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଉପ-କାରାଗାରର ଜେଲର-ତଥା-ଅଧୀକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଉପ-କାରାଗାରର ଜେଲର-ତଥା-ଅଧୀକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DG Prisons) ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ?
ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର (Grave Misconduct) ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ନିଲମ୍ବନ ସମୟର ନିୟମ:

  •   ନୂଆ ମୁଖ୍ୟାଳୟ: ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।
  •   ନିଷେଧାଦେଶ: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ।
  •   ଭତ୍ତା: ଓଡ଼ିଶା ସେବା ନିୟମାବଳୀ (Rule-90) ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଖୋରାକି ପୋଷାକି ବା 'ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ' ମିଳିବ।

କାରାଗାର ଓ ସଂସ୍କାର ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ (CC&A) ରୁଲ୍-୧୯୬୨ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

