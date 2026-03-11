Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ୍ଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି।
Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ୍ଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରର ସହିଦ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ କୋଠା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ (ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଅଫିସ)ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲୀ ଦୁଚିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଦଲପାଲଡିଆରେ ଥିବା ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ସହ କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଥିବା ସହକାରୀ ନିବାସରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି।
କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଦୁଇଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏଏସ୍ ପି),ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ ପି, ୧୧ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେ-ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ରେଡ୍ ପରେ ହିଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓଡି଼ଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଖବରଟି ଏବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି...ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜି-ଓଡି଼ଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ...