Odisha News: କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ୫୯୧ତମ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ ପାଳିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୌଜ ଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୋମବାର ଦିନ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ୫୯୧ତମ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି (ପି.ଓ.ଭି.ଏସ.) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ.ସି.ଆର. ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚାୟକ ତଥା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିକ ବୋଲି ଅବିହିତ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଲିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଏହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲାବୋଲି ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପିୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ଇଂ. ଶୁଭମ ଶାଶ୍ୱତ ପୃଷ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।ଡ଼କ୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ l ଡ଼କ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଡ଼କ୍ଟର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଅଧିବକ୍ତା ଅମୀୟ ନାୟକ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ l