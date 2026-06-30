Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ୫୯୧ତମ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ ପାଳିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୌଜ ଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୋମବାର ଦିନ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ୫୯୧ତମ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି (ପି.ଓ.ଭି.ଏସ.) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ.ସି.ଆର. ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:17 PM IST
Odisha News: କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ୫୯୧ତମ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ ପାଳିତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance Raid: ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍
vigilance raid1 hr ago
2
Rain Alert2 hrs ago
3
petrol diesel price today3 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
top 10 news todayJun 29