Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ହଜି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି

Odisha News: ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସହାୟତା ଓ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଦା ତତ୍ପର ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ୱାଲେଟ୍ ସହ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:06 PM IST
Odisha News: ହଜି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ହଜି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି
Odisha news11 min ago
2
Susmita Deb23 min ago
3
Odisha news27 min ago
4
Avimukteshwaranand news27 min ago
5
crime news1 hr ago