Crime News: ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା...

Crime News: ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ସୋସିଆଲ ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଗତ ୮ ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗଡ ଲକଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତିକକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଜୟ ଓ୍ବାଡାରୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଲକ ପୋଲିସ।
Trending Photos
Crime News: ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯୁବକ,ବିଜୟ ଓ୍ବାଡାରୁ ଗିରଫ କଲା ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଯୁବକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳର। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଦାବି କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନାକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲକଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ ଯୁବତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ମାଉସୀ ଘର ଗାଁ କୁ ବୁଲିବିକୁ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଓ ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା।
କିଛିଦିନ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୂହୁର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ର ଧମକ ଦେଇ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା କାର୍ତିକ। ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ସୋସିଆଲ ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଗତ ୮ ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗଡ ଲକଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତିକକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଜୟ ଓ୍ବାଡା ରୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଲକ ପୋଲିସ।