Kartika Brata: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି, ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:37 AM IST

Kartika Brata: ପୁରୀ: ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ । ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି। ହବିଷ୍ୟାଳି ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ତା’ ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ରାଇଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି।  ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ । ଏହି ଆଶା ରଖି ସୋମବାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ହବିଷ୍ୟାଳି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ହବିଷ୍ୟାଳି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୧୯୫୦ ଜଣ ହବିଷ୍ୟାଳି ସରକାରୀ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଏହି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଇ ରୁମ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ନିଃଶୁଳ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବା ରାଇଦାମୋଦର ବ୍ରତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳିବେ ବ୍ରତଧାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା’ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ସକାଳୁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା’ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ  ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Prabhudatta Moharana

