Odisha News: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଘଟଣ, ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସିଲେ ମହିଳା

(ଅଜୟ ନାଥ, ସମ୍ବଲପୁର) Odisha News: ମାନସିକ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ରେ ପଶି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଥର ସନ୍ଧି ରେ ଫସିଗଲେ ମହିଳା l
Trending Photos
(ଅଜୟ ନାଥ, ସମ୍ବଲପୁର) Odisha News: ମାନସିକ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ରେ ପଶି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଥର ସନ୍ଧି ରେ ଫସିଗଲେ ମହିଳା l ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁ ସପ୍ତଋଷି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ରେl ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ମେଘପାଳ ଅଂଚଳ ର ମନୋଜ ମେହେର ଓ ସୁଜାତା ମେହେର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରୀ ମାଲ ଠାରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ର ସପ୍ତରୂଷି ମନ୍ଦିର କୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଛି ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଗଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି କଥା ଅନୁସରଣ କରି, ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧି ରେ ଗଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଜାତା,କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧି ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତ ଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଥର କାଟିଲା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀମସାର କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।