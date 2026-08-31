DA ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ

Crime News: ପୁରୁଣାକଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DA ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ), ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ୧୯୮୮ ମସିହାର ପିସି ଆଇନର ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧) (e) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ରଖିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁ, ପୁରୁଣାକଟକ, ଜିଲ୍ଲା-ବୌଦ୍ଧ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।